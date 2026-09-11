Visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Malicorne-sur-Sarthe

Visite-atelier

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Visite du musée suivie d’un atelier modelage

Public familial et enfants à partir de 7 ans.

Les participants découvrent de manière ludique une sélection d’œuvres du musée avant de s’en inspirer pour modeler leur propre création en fonction du thème. Deux thématiques sont proposées cette année les animaux et la musique.

Tarif 8 € / 1h30 / Sur réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

15 avril céramique et musique

13 juillet les animaux

31 juillet céramique et musique

13 août les animaux

28 octobre céramique et musique .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Museum tour followed by a modeling workshop

L’événement Visite-atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe