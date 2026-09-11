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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

mercredi 28 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Musée de la Faïence et de la Céramique
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
8 8 8

Malicorne-sur-Sarthe

Visite-atelier

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Visite du musée suivie d’un atelier modelage
Public familial et enfants à partir de 7 ans.
Les participants découvrent de manière ludique une sélection d’œuvres du musée avant de s’en inspirer pour modeler leur propre création en fonction du thème. Deux thématiques sont proposées cette année les animaux et la musique.
Tarif 8 € / 1h30 / Sur réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

15 avril céramique et musique
13 juillet les animaux
31 juillet céramique et musique
13 août les animaux
28 octobre céramique et musique   .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Museum tour followed by a modeling workshop

L’événement Visite-atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe

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