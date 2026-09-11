Visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
mercredi 28 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Malicorne-sur-Sarthe
Visite-atelier
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Visite du musée suivie d’un atelier modelage
Public familial et enfants à partir de 7 ans.
Les participants découvrent de manière ludique une sélection d’œuvres du musée avant de s’en inspirer pour modeler leur propre création en fonction du thème. Deux thématiques sont proposées cette année les animaux et la musique.
Tarif 8 € / 1h30 / Sur réservation obligatoire https://musee-faience.fr/
15 avril céramique et musique
13 juillet les animaux
31 juillet céramique et musique
13 août les animaux
28 octobre céramique et musique .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
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English :
Museum tour followed by a modeling workshop
L’événement Visite-atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe
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