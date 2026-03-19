Visite au château du Bourg-Saint-Léonard

Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-07-04 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-17

Situé à 5 km du Haras national du Pin, ce château conserve un ensemble complet de meubles, tableaux et objets d’art d’époque et restitue fidèlement l’atmosphère du XVIIIème siècle.

Dans un parc à l’anglaise entouré d’une forêt de 400 hectares, le château du Bourg-Saint-Léonard offre son architecture néoclassique à ce magnifique cadre de verdure.

L’art de vivre au XVIIIème siècle Luxe et volupté

Une fête en l’honneur de Marie Antoinette, l’accueil du poète Florian, la vie sociale des Cromot fut très ouverte. Des pièces publiques pour recevoir, avec la salle à manger, les salons, du mobilier qui se prête à la conversation.

Le siècle des lumières

Le baron Jules-David de Cromot a édifié ce château au XVIIIème siècle. Exemple typique d’un château d’un courtisan en province, il est la parfaite émanation du Siècle des Lumières architecture, mobilier.

De la beauté au confort du mobilier Louis XV et Louis XVI et autres accessoires et objets d’art…

Converser dans les fauteuils à la reine, mettre au frais ses bouteilles dans le rafraîchissoir , jouer au tric-trac, somnoler dans les bergères… Dans des pièces agréables aux tapisseries murales.

Le château est ouvert à la visite guidée

– du 1er mai au 30 juin ouvert tous les week-ends et jours fériés départ de visite à 14h30 et à 16h.

– tous les jours du 4 juillet au 31 août 2026 départs de visite à 14h30 et à 16h

– tous les week-ends du samedi 5 au dimanche 20 septembre 2026 départs de visite à 14h30 et à 16h

– samedi 19 et dimanche 20 septembre entre 14h et 17h visites gratuites dans le cadre des journées du patrimoine.

– pendant les vacances de la Toussaint du 17 octobre au 01 novembre 2026 ouvert uniquement les week-ends départ de la visite à 14h30 et à 16h.

Se présenter directement au château pour la billetterie, 10 minutes avant le départ de visite. .

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 36 68 info@harasnationaldupin.fr

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L’événement Visite au château du Bourg-Saint-Léonard Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-19 par Haras national du Pin