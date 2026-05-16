VISITE AU FIL DES RUES Hérépian
VISITE AU FIL DES RUES Hérépian vendredi 17 juillet 2026.
Hérépian
VISITE AU FIL DES RUES
Avenue de la Gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-11
Hérépian, Visite au fil des rues
L’Association HPMC vous invite à découvrir le patrimoine d’Hérépian à travers des visites guidées. Un moment unique pour explorer l’histoire et les trésors souvent méconnus du village.
RDV devant le Musée de la Cloche et de la Sonnaille
Tout public. Gratuit. Durée 1h30. Renseignement 06 26 73 47 42
Hérépian, Visite au fil des rues
L’Association HPMC vous invite à découvrir le patrimoine d’Hérépian à travers des visites guidées. Un moment unique pour explorer l’histoire et les trésors souvent méconnus du village.
Organisées par l’Association Hérépian Patrimoine et Musée campanaire
Vendredi 17 juillet 17h30
Jeudi 06 août 17h30
Jeudi 20 août 17h30
Vendredi 11 septembre 17h30
RDV devant le Musée de la Cloche et de la Sonnaille
Tout public. Gratuit. Durée 1h30. Renseignements au 06 26 73 47 42 .
Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English :
Hérpian, A Stroll Through the Streets
The HPMC Association invites you to discover Hérpian’s heritage through guided tours. A unique opportunity to explore the village’s history and its often-overlooked treasures.
Meet in front of the Museum of Bells and Chimes
Open to all. Free. Duration: 1 hour 30 minutes. For more information, call 06 26 73 47 42
L’événement VISITE AU FIL DES RUES Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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