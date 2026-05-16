Hérépian

VISITE AU FIL DES RUES

Avenue de la Gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-11

Hérépian, Visite au fil des rues

L’Association HPMC vous invite à découvrir le patrimoine d’Hérépian à travers des visites guidées. Un moment unique pour explorer l’histoire et les trésors souvent méconnus du village.

RDV devant le Musée de la Cloche et de la Sonnaille

Tout public. Gratuit. Durée 1h30. Renseignement 06 26 73 47 42

Hérépian, Visite au fil des rues

L’Association HPMC vous invite à découvrir le patrimoine d’Hérépian à travers des visites guidées. Un moment unique pour explorer l’histoire et les trésors souvent méconnus du village.

Organisées par l’Association Hérépian Patrimoine et Musée campanaire

Vendredi 17 juillet 17h30

Jeudi 06 août 17h30

Jeudi 20 août 17h30

Vendredi 11 septembre 17h30

RDV devant le Musée de la Cloche et de la Sonnaille

Tout public. Gratuit. Durée 1h30. Renseignements au 06 26 73 47 42 .

Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English :

Hérpian, A Stroll Through the Streets

The HPMC Association invites you to discover Hérpian’s heritage through guided tours. A unique opportunity to explore the village’s history and its often-overlooked treasures.

Meet in front of the Museum of Bells and Chimes

Open to all. Free. Duration: 1 hour 30 minutes. For more information, call 06 26 73 47 42

L’événement VISITE AU FIL DES RUES Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB