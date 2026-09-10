Visite audio-guidée de l’église Sainte Marguerite de Lucéram, Église Sainte-Marguerite, Lucéram

Informations pratiques

Visite audio-guidée de l’église Sainte Marguerite de Lucéram 19 et 20 septembre Église Sainte-Marguerite Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Ste Marguerite possède six retables du XVème siècle sur les neuf initiaux :

le plus grand, celui de Ste Marguerite et celui de St Pierre et St Paul sont attribués à Louis Bréa ; St Antoine de Padoue peint par Jean Canavesio ; St Bernard de Menthon : La Piéta ; La mort de St Joseph.

Le trésor d’orfèvreries religieuses possède plus de quarante pièces classées. Pièce maîtresse du trésor : « Sainte Marguerite issant du dragon ». A retenir aussi une très précieuse « Monstrance » en argent doré du XVème.

Par ailleurs, la Piéta du XVIème siècle en plâtre sur étoffe est une des plus émouvantes statues d’art populaire.

A l’occasion des Jep, une conférence audio-guidée vous sera proposée.

Église Sainte-Marguerite Rue de l’Eglise, 06440 Lucéram, France Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493794650 https://www.luceram.fr/tourisme/histoire-et-patrimoine Dominant le village médiéval de Lucéram, l’Église Sainte‑Marguerite est l’un des monuments les plus remarquables de notre patrimoine communal. Cet édifice religieux, inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 21 septembre 1983, se situe à l’endroit même de l’ancien château des comtes d’Anjou, symbolisant le rôle central de la foi dans l’histoire locale.

La construction de l’église débute en 1487, grâce à la générosité de Jacques Bonfils et sous la direction du prêtre Jean Bonfils, et s’achève après trente‑six années d’ouvrages et d’embellissements. L’édifice est consacré à Sainte Marguerite d’Antioche le 20 juillet 1525 par Barthélemy Portalenqui, évêque coadjuteur de Fréjus.

L’église Ste Marguerite possède six retables du XVème siècle sur les neuf initiaux :

Maison de Pays de Lucéram