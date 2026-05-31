Visite audioguidée de l’église de Rignat, Mairie-école de Rignat, Bohas-Meyriat-Rignat

Visite audioguidée de l’église de Rignat 26 – 28 juin Mairie-école de Rignat Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Inaugurée en 2020, cette visite audioguidée de l’église de Rignat vous présentera 13 points d’intérêt commentés.

L’église de Rignat a été entièrement rénovée par l’association ACTEURS (vitraux en 2017 et peintures en 2019).

Clé de voute du choeur avec le blason de la famille DE SAIX, pierre tombale de Virginie de Chaury épouse de François de Viart de Pimelle, Pieta datée d’environ 1537 attribuée aux sculpteurs de l’atelier de Brou, …

Elle vous offrira un havre de fraîcheur par les chauds dimanches d’été !

Visite sans guide, horaires libres. Se visite toute l’année le dimanche.

Se munir d’un téléphone avec des écouteurs et télécharger l’application izi.TRAVEL (lien QR code sur l’image). La visite démarre à l’entrée de l’église.

Mairie-école de Rignat 170 rue de l’église Rignat 01250 Bohas Meyriat Rignat Bohas-Meyriat-Rignat 01250 Rignat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite audioguidée de l’église de Rignat avec 13 points d’intérêt commentés Patrimoine culture

Dominique Wiart