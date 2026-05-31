Visite audioguidée du village de Rignat, Mairie-école de Rignat, Bohas-Meyriat-Rignat

Visite audioguidée du village de Rignat 26 – 28 juin Mairie-école de Rignat Ain

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Inaugurée en 2019, cette balade audioguidée du village de Rignat a bénéficié du soutien du Fond de Développement de la Vie Associative.

A travers un parcours présentant 35 points d’intérêt et 11 vitrines, vous pourrez faire un voyage dans l’histoire de notre village, en faisant connaissance avec son vignoble qui produit un excellent Cerdon.

Les vitrines vous parleront des anciens métiers et autres aspects de la vie du village au siècle dernier.

Visite sans guide, horaires libres, toute l’année. Se munir d’un téléphone avec des écouteurs et télécharger l’application izi.TRAVEL (lien QR code sur l’image). La visite démarre à la mairie-école de Rignat.

Mairie-école de Rignat 170 rue de l’église Rignat 01250 Bohas Meyriat Rignat Bohas-Meyriat-Rignat 01250 Rignat Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ASSO.ACTEURS@HOTMAIL.COM »}]

Un balade pour découvrir Rignat, typique village du Revermont, à travers un parcours audioguidé agrémenté de 11 vitrines Patrimoine Balade

Dominique Wiart