Visite audioguidée du château, Château de Latour sur Sorgues, Marnhagues-et-Latour

Informations pratiques

Visite audioguidée du château 19 et 20 septembre Château de Latour sur Sorgues Aveyron

Tarif : 3,50€/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

On vous prévient : il ne s’agit pas d’un audioguide classique. Écoutez les récits d’une ancienne habitante, de villageois attachés au lieu et de bénévoles qui se sont mobilisés pendant plus de 30 ans pour que le château reste vivant. Le château de Latour n’est pas seulement un monument historique, c’est aussi une véritable aventure collective.

Une autre partie du parcours présente les recherches historiques et scientifiques consacrées au bâtiment, afin de retracer son histoire et son évolution sur plus de mille ans.

Château de Latour sur Sorgues 2 rue Principale 12540 Marnhagues-et-Latour Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie 07 70 06 03 11 https://chateaudelatour-aveyron.fr https://www.instagram.com/chateaudelatour/;https://www.facebook.com/ChateauLatourSorgues Dominant la vallée de la Sorgues, le château de Latour-sur-Sorgues est une authentique forteresse médiévale aujourd’hui réinventée en tiers-lieu. Ce site patrimonial accueille une grande diversité d’activités et de services : visites, animations, bibliothèque, épicerie, bar, espace de coworking, gîtes et programmation culturelle tout au long de l’année.

Lieu de vie, de rencontre et d’innovation, le château conjugue préservation du patrimoine, dynamisme culturel et soutien aux initiatives locales, faisant dialoguer l’histoire avec les usages d’aujourd’hui. Parking situé de l’autre côté de la route, accessible en voiture. Sortie 48 sur l’A75 puis D7 vers vallée de la Sorgues.

On vous prévient : ce n’est pas un audioguide classique. Écoutez les récits d’une ancienne habitante, de villageois attachés au lieu, et de bénévoles qui ont retroussé leurs manches pendant plus de !…

©OTLV