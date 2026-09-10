Visite guidée du château, Château de Latour sur Sorgues, Marnhagues-et-Latour

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Latour sur Sorgues Aveyron

Tarif : 4€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nos guides vous font découvrir le château de Latour de l’intérieur.

Venez admirer le fruit de 36 années de restauration bénévole et participative, qui ont permis de préserver un château toujours vivant, au rythme des générations.

Accompagnés d’un guide, vous parcourrez les différentes salles du château, témoins de son histoire de l’an mil à nos jours. Chaque espace révèle une époque : une fenêtre romane, un plafond peint du XVIᵉ siècle ou encore une tour médiévale offrant une vue panoramique.

Des expositions temporaires viennent également enrichir le parcours.

Château de Latour sur Sorgues 2 rue Principale 12540 Marnhagues-et-Latour Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie 07 70 06 03 11 https://chateaudelatour-aveyron.fr https://www.instagram.com/chateaudelatour/;https://www.facebook.com/ChateauLatourSorgues Dominant la vallée de la Sorgues, le château de Latour-sur-Sorgues est une authentique forteresse médiévale aujourd’hui réinventée en tiers-lieu. Ce site patrimonial accueille une grande diversité d’activités et de services : visites, animations, bibliothèque, épicerie, bar, espace de coworking, gîtes et programmation culturelle tout au long de l’année.

Lieu de vie, de rencontre et d’innovation, le château conjugue préservation du patrimoine, dynamisme culturel et soutien aux initiatives locales, faisant dialoguer l’histoire avec les usages d’aujourd’hui. Parking situé de l’autre côté de la route, accessible en voiture. Sortie 48 sur l’A75 puis D7 vers vallée de la Sorgues.

Nos guides vous font vivre le Château de Latour de l’intérieur !

©OTLV