Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale Saint-Sever

Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale

Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-01

2026-09-01

Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé Coll… L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée de démonstrations.

réservation conseillée, de 2 à 8 personnes.

Réservez en complétant contacter l'organisateur

Réservez votre visite en complétant l’onglet contacter l’organisateur .

Place du Tour du Sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine carrere.philippe@free.fr

English : Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale

Discover one of the last masterpieces of the organ builder Cavaillé Coll… in all intimacy. Organist Philippe Carrère shares his passion with you during a visit punctuated by demonstrations.

booking recommended, from 2 to 8 people.

To reserve, please contact the organizer

