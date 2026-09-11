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Visite Auld Alliance, Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie · Orléans

Visite Auld Alliance, Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie
Adresse
Rue de la Charpenterie, 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret

Visite Auld Alliance 19 et 20 septembre Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

En 2026, Orléans célèbre le 80ᵉ anniversaire de son jumelage avec Dundee. Pilier méconnu de nos histoires « la vieille alliance » a eu une portée militaire diplomatique et culturelle pour nos deux pays.

Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie Rue de la Charpenterie, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
En 2026, Orléans célèbre le 80ᵉ anniversaire de son jumelage avec Dundee.

© mairie d’Orléans

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