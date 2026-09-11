Visite Auld Alliance, Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie · Orléans

Informations pratiques

Visite Auld Alliance 19 et 20 septembre Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

En 2026, Orléans célèbre le 80ᵉ anniversaire de son jumelage avec Dundee. Pilier méconnu de nos histoires « la vieille alliance » a eu une portée militaire diplomatique et culturelle pour nos deux pays.

Intersection des rues de la Poterne et de la Charpenterie Rue de la Charpenterie, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

En 2026, Orléans célèbre le 80ᵉ anniversaire de son jumelage avec Dundee.

© mairie d’Orléans