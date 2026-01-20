Visite autour de la Place Claude-Bouscau Arcachon
mercredi 30 septembre 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite autour de la Place Claude-Bouscau
Place Claude Bouscau Arcachon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:30:00
fin : 2026-09-30 11:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Itinéraire de découverte historique et patrimoniale par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA) en partenariat avec l’association des Riverains de la rue Claude-Bouscau.
Rendez-vous place Claude-Bouscau. .
Place Claude Bouscau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com
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English : Visite autour de la Place Claude-Bouscau
L’événement Visite autour de la Place Claude-Bouscau Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon
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