[Visite aux chandelles] Tourville-sur-Arques
[Visite aux chandelles] Tourville-sur-Arques mercredi 15 juillet 2026.
Tourville-sur-Arques
[Visite aux chandelles]
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
À la tombée de la nuit, lorsque le silence enveloppe les pierres centenaires, laissez-vous guider par la douce lueur des chandelles. Nos visites à la chandelle vous invitent à redécouvrir l’histoire et les secrets du lieu dans une atmosphère unique, à la fois intime et mystérieuse. Une immersion inoubliable.
Marcher à la lueur vacillante des flammes, écouter les récits de personnages d’autrefois, sentir la pierre fraîche sous vos pas… Chaque détail contribue à éveiller vos sens et à vous plonger dans un véritable voyage dans le temps.
Nos guides passionnés vous feront revivre les grandes heures de ce lieu d’exception, à travers des anecdotes, des légendes et des histoires souvent méconnues. .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 02 80 contact@chateaumiromesnil.com
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English : [Visite aux chandelles]
L’événement [Visite aux chandelles] Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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