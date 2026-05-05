Bramevaque

Visite aux saveurs médiévales

rdv devant la mairie BRAMEVAQUE Bramevaque Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Laissez-vos papilles vous conduire au Moyen Age au cours d’une visite haute en couleurs et odeurs. Découvrez l’alimentation de nos ancêtres en parcourant le village médiéval de Bramevaque.

Rdv devant l’église

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rdv devant la mairie BRAMEVAQUE Bramevaque 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

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English :

Let your taste buds take you back to the Middle Ages on a colorful and fragrant tour. Discover what our ancestors ate as you explore the medieval village of Bramevaque.

Rdv in front of the church

L’événement Visite aux saveurs médiévales Bramevaque a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65