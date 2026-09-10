Visite-balade de la tour de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie, Église Saint-Etienne de Montagnac, Tour-de-Faure

Informations pratiques

Visite-balade de la tour de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Etienne de Montagnac Lot

Gratuit. Sans réservation. Chaussures de marche et gourdes conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

De la tour médiévale de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac, situé en contrebas de Saint-Cirq-Lapopie, partez à la découverte d’un patrimoine riche et diversifié au fil d’une agréable balade.

Église Saint-Etienne de Montagnac 46330 Tour-de-Faure Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

De la tour médiévale de Tour-de-Faure, au moulin de l’Aulanac en contre-bas de Saint-Cirq-Lapopie, venez découvrir un patrimoine diversifié en vous baladant.

© R. Despature, Grand Cahors