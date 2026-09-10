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AGENDA · Tour-de-Faure

Visite-balade de la tour de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie, Église Saint-Etienne de Montagnac, Tour-de-Faure

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Etienne de Montagnac · Tour-de-Faure

Visite-balade de la tour de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie, Église Saint-Etienne de Montagnac, Tour-de-Faure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Etienne de Montagnac
Adresse
46330 Tour-de-Faure
Ville
46330 Tour-de-Faure
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Chaussures de marche et gourdes conseillées.

Visite-balade de la tour de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac à Saint-Cirq-Lapopie Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Etienne de Montagnac Lot

Gratuit. Sans réservation. Chaussures de marche et gourdes conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

De la tour médiévale de Tour-de-Faure au moulin de l’Aulanac, situé en contrebas de Saint-Cirq-Lapopie, partez à la découverte d’un patrimoine riche et diversifié au fil d’une agréable balade.

Église Saint-Etienne de Montagnac 46330 Tour-de-Faure Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie
De la tour médiévale de Tour-de-Faure, au moulin de l’Aulanac en contre-bas de Saint-Cirq-Lapopie, venez découvrir un patrimoine diversifié en vous baladant.

© R. Despature, Grand Cahors

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