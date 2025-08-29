Visite : Bazas : 2 500 ans d’histoire au fil des rues, Halle de la mairie, Bazas

Visite : Bazas : 2 500 ans d’histoire au fil des rues Samedi 19 septembre, 15h30 Halle de la mairie Gironde

Gratuit. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Bazas – 2 500 ans d’histoire au fil des rues

️ Visite guidée

Revivez 2 500 ans d’histoire au cœur de l’illustre cité bazadaise, des premières peuplades vasâtes jusqu’à nos jours.

Un véritable voyage dans le temps, porté par les plus beaux monuments de la ville, qui servent d’écrin à cette découverte passionnante du patrimoine et de l’évolution urbaine de Bazas.

Inscription Office de Tourisme 05 56 63 68 00

Départ de la visite Halle de la Mairie

Halle de la mairie Place de la cathédrale 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 63 68 00 »}]

Journées européennes du patrimoine 2026

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