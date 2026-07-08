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Visite Bean to bar- Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde

jeudi 9 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Visite Bean to bar- Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
5 rue de l’hôtel de ville
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Visite Bean to bar- Chocolaterie Lamy

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:15:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Visite du Bean to Bar et présentation des étapes de réalisation d’une tablette.
Dégustation de 3 chocolats pure origine Bean to bar
Public adultes et enfants.
Sous réservation.   .

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26  contact@chocolaterie-lamy.com

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English : Visite Bean to bar- Chocolaterie Lamy

L’événement Visite Bean to bar- Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Brive Tourisme

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