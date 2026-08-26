Visite bébé de la Villa du Temps retrouvé Villa du Temps retrouvé Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Visite bébé de la Villa du Temps retrouvé

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:15:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Accompagnez votre bébé dans sa première visite au musée. Les bébés de 18 à 6 mois explorent les œuvres et les décors du musée en mettant leur sens en éveil.

Offrez à votre enfant, âgé de 18 à 36 mois, une expérience unique dans notre villa, avant même l’ouverture au public. Pendant 30 minutes, les bébés auront l’opportunité d’explorer cet espace conçu pour éveiller leurs sens. Au programme : découverte, manipulation et stimulation visuelle. Chaque recoin de la villa invite à l’émerveillement, permettant aux petits curieux de s’épanouir dans un environnement sécurisé et accueillant. Accompagnés d’un adulte, les enfants pourront s’amuser tout en développant leurs compétences sensorielles.

Venez partager ce moment de complicité et d’éveil, où chaque exploration est une nouvelle aventure !

Inscription obligatoire. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@villadutempsretrouve.com

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English : Visite bébé de la Villa du Temps retrouvé

Accompany your baby on his first visit to the museum. Babies aged 18 to 36 months can explore the museum’s works of art and scenery with all their senses.

L’événement Visite bébé de la Villa du Temps retrouvé Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg