Visite Bio et Local au Manoir d’Apreval Manoir d’Apreval Pennedepie

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
2026-10-31
Des vergers aux chais en passant par la salle des fermentations, venez découvrir un savoir-faire unique dans le pays d’auge. Cette visite est suivie d’une dégustation, d’un jeu autour des sens et d’un croquage de pommes à l’automne. Vous mettrez à l’épreuve vos connaissances et vos 5 sens.
Visite pour toute la famille
Sur réservation uniquement .
Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 2 31 14 88 24
English :
From the orchards to the cellars, via the fermentation room, come and discover a unique savoir-faire in the Pays d’Auge. This visit is followed by a tasting, a game around the senses and an apple crunch in autumn. Put your knowledge and your 5 senses to the test.
