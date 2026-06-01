Visite botanique, Les jardins labyrinthes melliféériques, Causse-et-Diège

Visite botanique Samedi 6 juin, 10h00, 15h00, 17h00 Les jardins labyrinthes melliféériques Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Une balade botanique pas comme les autres… puisqu’elle se fait au travers de labyrinthes !

Les labyrinthes ont été pensé et conçu pour nous faire traverser le corps humain…

Chaque arbustes plantés vient soutenir une des fonctions du corps : la circulation sanguine, le système immunitaire, les voies respiratoires…

Au travers de cette balade botaniques tu vas découvrir des arbustes aux propriétés médicinales intéressantes/étonnantes

Au total, 6 labyrinthes, qui contiennent chacun 130 à 180 arbustes, plantés en 2024 par l’association. Un sacré travail de diversité et de santé !

Viens soutenir et découvrir l’association en nous rejoignant durant cette journée champêtre.

Le midi c’est pique nique convivial à l’ombre du grand chêne

Et si tu venais te perdre dans les labyrinthes ? Bon ok, il ne sont pas encore très haut mais c’est déjà très chouette !

Les jardins labyrinthes melliféériques Prix, 12700 Causse et Diège Causse-et-Diège 12700 Loupiac Aveyron Occitanie 06 16 95 15 67 Nés en 2023, les Jardins Labyrinthes Mellifériques sont issus de la volonté de transformer des terres inexploitées en un espace consacré à la biodiversité, à la créativité et à la découverte de la nature.

Le projet consiste à créer des labyrinthes végétalisés grâce à la plantation de haies, faisant de chaque parcours un lieu d’exploration, de pédagogie et d’émerveillement pour petits et grands.

L’association Les Jardins Labyrinthes Mellifériques anime ce site avec pour ambition de promouvoir et développer la biodiversité tout en sensibilisant le public aux pratiques écologiques. Tout au long de l’année, elle organise des plantations, des animations, des formations ainsi que des actions artistiques et culturelles en lien avec la nature et le vivant.

Une balade botanique pas comme les autres… puisqu’elle se fait au travers de labyrinthes !

©Marion TRIBALLAT