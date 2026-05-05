[Visite] Château de Versigny Orrouy
[Visite] Château de Versigny Orrouy dimanche 19 juillet 2026.
Orrouy
[Visite] Château de Versigny
Orrouy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Prenez le temps de venir découvrir le château de Versigny et son parc à la française traversé par la rivière Nonette. Une escapade historique dans un havre de verdure !
———
Rendez-vous dans la cour du château (entrée par le portail principal, 1 route de Senlis 60440 Versigny), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 19 juillet 2026 10 h 00 11 h 30 min
Lieu: Château de Versigny
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération
Prenez le temps de venir découvrir le château de Versigny et son parc à la française traversé par la rivière Nonette. Une escapade historique dans un havre de verdure !
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Rendez-vous dans la cour du château (entrée par le portail principal, 1 route de Senlis 60440 Versigny), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 19 juillet 2026 10 h 00 11 h 30 min
Lieu: Château de Versigny
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .
Orrouy 60440 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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English :
Take the time to discover the Château de Versigny and its French-style park, with the River Nonette running through it. A historic getaway in a haven of greenery!
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Meeting point: in the château courtyard (entrance by the main gate, 1 route de Senlis 60440 Versigny), 10 minutes before departure
Rates: 9 ? normal; 6 ? reduced; free for children under 12
Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)
Date: July 19, 2026 10 h 00 ? 11 h 30 min
Place: Château de Versigny
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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, download here and share without moderation?
L’événement [Visite] Château de Versigny Orrouy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois