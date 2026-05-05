Orrouy

[Visite] Château de Versigny

Orrouy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Prenez le temps de venir découvrir le château de Versigny et son parc à la française traversé par la rivière Nonette. Une escapade historique dans un havre de verdure !

———

Rendez-vous dans la cour du château (entrée par le portail principal, 1 route de Senlis 60440 Versigny), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 19 juillet 2026 10 h 00 11 h 30 min

Lieu: Château de Versigny

———

Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération

Prenez le temps de venir découvrir le château de Versigny et son parc à la française traversé par la rivière Nonette. Une escapade historique dans un havre de verdure !

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Rendez-vous dans la cour du château (entrée par le portail principal, 1 route de Senlis 60440 Versigny), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 19 juillet 2026 10 h 00 11 h 30 min

Lieu: Château de Versigny

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .

Orrouy 60440 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

Take the time to discover the Château de Versigny and its French-style park, with the River Nonette running through it. A historic getaway in a haven of greenery!

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Meeting point: in the château courtyard (entrance by the main gate, 1 route de Senlis 60440 Versigny), 10 minutes before departure

Rates: 9 ? normal; 6 ? reduced; free for children under 12

Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)

Date: July 19, 2026 10 h 00 ? 11 h 30 min

Place: Château de Versigny

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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, download here and share without moderation?

L’événement [Visite] Château de Versigny Orrouy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois