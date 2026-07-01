Informations pratiques

Orrouy

[Visite] Eglise de Marolles

Orrouy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous sur le parvis de l’église (60890 Marolles), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 1er août 2026 10 h 00 11 h 30 min

Lieu: Eglise de Marolles

———

Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération

Rendez-vous sur le parvis de l’église (60890 Marolles), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 1er août 2026 10 h 00 11 h 30 min

Lieu: Eglise de Marolles

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .

Orrouy 60890 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

Meeting place: on the church steps (60890 Marolles), 10 minutes before departure

Prices: 9 ? regular; 6 ? reduced; free for children under 12

Reservations: Registration required by email at decouvrez@aquilon-patrimoine.com (limited space available)

Date: August 1, 2026, 10:00 a.m. 11:30 a.m.

Location: Marolles Church

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This tour is part of Aquilon’s 2026 anniversary calendar, which you can download here and share as much as you like ?

L’événement [Visite] Eglise de Marolles Orrouy a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois