[Visite] Eglise de Marolles Orrouy
samedi 1 août 2026 · Orrouy
Informations pratiques
Orrouy
[Visite] Eglise de Marolles
Orrouy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous sur le parvis de l’église (60890 Marolles), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 1er août 2026 10 h 00 11 h 30 min
Lieu: Eglise de Marolles
———
Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération
Rendez-vous sur le parvis de l’église (60890 Marolles), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 1er août 2026 10 h 00 11 h 30 min
Lieu: Eglise de Marolles
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .
Orrouy 60890 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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English :
Meeting place: on the church steps (60890 Marolles), 10 minutes before departure
Prices: 9 ? regular; 6 ? reduced; free for children under 12
Reservations: Registration required by email at decouvrez@aquilon-patrimoine.com (limited space available)
Date: August 1, 2026, 10:00 a.m. 11:30 a.m.
Location: Marolles Church
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This tour is part of Aquilon’s 2026 anniversary calendar, which you can download here and share as much as you like ?
L’événement [Visite] Eglise de Marolles Orrouy a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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