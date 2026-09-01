Visite Chronique d’une découverte Lascaux IV Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Visite Chronique d’une découverte

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Cette visite explore à la fois l’extraordinaire richesse préhistorique de la grotte et le contexte exceptionnel de sa

découverte, connue et racontée à travers le monde et les époques.

Anniversaire de la découverte visite jumelée Lascaux II et Lascaux IV “Chronique d’une découverte”

Lascaux Chronique d’une découverte propose un parcours unique à travers Lascaux II et Lascaux IV, plongeant le visiteur au cœur de l’une des découvertes archéologiques les plus emblématiques du XXe siècle.

Cette visite explore à la fois l’extraordinaire richesse préhistorique de la grotte et le contexte exceptionnel de sa

découverte, connue et racontée à travers le monde et les époques. .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10

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English : Visite Chronique d’une découverte

This tour explores %E0 both the cave’s extraordinary prehistoric wealth and the exceptional context of its

discovery, which is known and recounted %E0 throughout the world and across the ages.

L’événement Visite Chronique d’une découverte Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère