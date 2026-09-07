Visite citoyenne de la mairie et de ses archives / livret jeux jeunes, Mairie de Salleboeuf, Sallebœuf

Informations pratiques

Visite citoyenne de la mairie et de ses archives / livret jeux jeunes 19 et 20 septembre Mairie de Salleboeuf Gironde

Gratuit pour tous / rdc accessible à tous / 1er étage accessible uniquement par escalier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre, de 9 h à 12 h, et dimanche 20 septembre, de 10 h à 12 h

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Salleboeuf ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Après un acceuil avec un petit déjeuner, accompagnés par un élu, découvrez les coulisses de votre mairie à travers une visite commentée du rez-de-chaussée et de l’étage. Vous en apprendrez davantage sur son organisation, ses missions au service des habitants ainsi que sur son histoire au fil des siècles.

Cette visite sera également l’occasion d’admirer de précieuses archives communales, dont certains documents remontent à l’époque napoléonienne, véritables témoins de l’histoire de Salleboeuf.

Les plus jeunes participeront à cette découverte grâce à un livret-jeux adapté à leur âge, décliné en deux versions : l’une pour les moins de 6 ans, l’autre pour les enfants de 6 ans et plus. À l’issue de leur parcours, ils recevront leur Diplôme du Petit Citoyen de Salleboeuf.

Pour bien commencer la visite, un petit-déjeuner sera offert dans le hall de la mairie.

Une visite gratuite, conviviale et ouverte à tous, pour découvrir autrement la maison de tous les Salleboeuvois. Venez pousser les portes de votre mairie et partager un moment en famille autour de l’histoire, du patrimoine et de la citoyenneté !

Mairie de Salleboeuf 3, avenue de la Tour 33370 Salleboeuf Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 33 https://www.salleboeuf.fr/ parking gratuit à proximité

Samedi 19 septembre, de 9 h à 12 h, et dimanche 20 septembre, de 10 h à 12 h

©mairiedeSalleboeuf