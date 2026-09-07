Visite commentée de la Mairie, Mairie de Salleboeuf, Sallebœuf

Informations pratiques

Visite commentée de la Mairie 19 et 20 septembre Mairie de Salleboeuf Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Sallebœuf ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Accompagnés par un élu, partez à la découverte des coulisses de la mairie lors d’une visite commentée du rez-de-chaussée et de l’étage. Vous en apprendrez davantage sur l’organisation de la collectivité, ses missions au service des habitants et l’histoire de ce bâtiment au fil des siècles.

La visite permettra également de découvrir une sélection d’archives communales, dont certains documents remontent à l’époque napoléonienne, précieux témoins de l’histoire de Sallebœuf.

Les plus jeunes pourront suivre un parcours ludique grâce à un livret-jeux adapté à leur âge, proposé en deux versions : une pour les moins de 6 ans et une pour les enfants de 6 ans et plus. À l’issue de la visite, ils recevront leur Diplôme du Petit Citoyen de Sallebœuf.

Pour débuter ce moment de découverte dans une ambiance conviviale, un petit-déjeuner sera offert dans le hall de la mairie.

Une visite gratuite, ouverte à tous, pour découvrir autrement la maison commune et partager un moment en famille autour de l’histoire, du patrimoine et de la citoyenneté.

Mairie de Salleboeuf 3, avenue de la Tour 33370 Salleboeuf Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 33 https://www.salleboeuf.fr/ parking gratuit à proximité

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Sallebœuf ouvre exceptionnellement ses portes au public.