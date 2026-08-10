Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal Place Royale Sauveterre-de-Béarn
mercredi 12 août 2026 · Place Royale · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal
Place Royale Devant l’Office de Tourisme Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Votre guide vous conduira dans la cité médiévale classée petite cité de caractère , elle vous fera admirer son panorama sur la chaîne des Pyrénées, ses magnifiques monuments parmi lesquels l’église, le pont et la Tour Monréal qui sont classés Monuments Historiques. Vous ferez une belle promenade au bord du gave. Elle vous contera la riche histoire de Sauveterre, ses grandes heures, ses légendes, les personnages qui ont jalonné les siècles.
Puis, votre billet vous permettra d’entrer dans le cadre majestueux de la Tour Monréal pour une visite d’environ 1h. Laissez-vous porter dans le Béarn médiéval du 13è au 16è siècle, grâce à un aménagement muséographique moderne et ludique avec la reconstitution de la Cité, faite de milliers de pierres, poutres et solives au 100e, calibrées et assemblées. .
Place Royale Devant l’Office de Tourisme Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 79 05
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English : Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal
L’événement Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves
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