Visite commentée A la découverte de la cité médiévale, par l’association des Amis du Vieux Sauveterre Place Royale Sauveterre-de-Béarn
Visite commentée A la découverte de la cité médiévale, par l’association des Amis du Vieux Sauveterre Place Royale Sauveterre-de-Béarn mardi 11 août 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Visite commentée A la découverte de la cité médiévale, par l’association des Amis du Vieux Sauveterre
Place Royale Office de tourisme du béarn des gaves Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Votre guide vous conduira dans la cité médiévale classée petite cité de caractère , il vous fera admirer son panorama sur la chaîne des Pyrénées, ses magnifiques monuments parmi lesquels l’église, le pont et la Tour Monréal qui sont classés Monuments Historiques. Vous ferez une belle promenade au bord du gave. Il vous contera la riche histoire de Sauveterre, ses grandes heures, ses légendes, les personnages qui ont jalonné les siècles. Il répondra à toutes vos interrogations. .
Place Royale Office de tourisme du béarn des gaves Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 09 95
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English : Visite commentée A la découverte de la cité médiévale, par l’association des Amis du Vieux Sauveterre
L’événement Visite commentée A la découverte de la cité médiévale, par l’association des Amis du Vieux Sauveterre Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Béarn des Gaves
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