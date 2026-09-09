Visite commentée : à la découverte du Castellas de Bouquet, Castellas de Bouquet, Bouquet

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du Castellas de Bouquet Samedi 19 septembre, 08h30 Castellas de Bouquet Gard

Gratuit. Accès à partir du Col du Bourricot sur la RD 607. DFCI sur environ 1,4 km. Possibilité de se garer au pied du Castellas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accueil sur le site dès 8h30.

À 9h, participez à une visite guidée du castellas de Bouquet.

Tout au long de la journée, découvrez la tour restaurée et le panorama offert depuis son sommet. Vous pourrez également visiter le chantier et participer aux activités proposées.

Vente de casquettes au profit de l’association.

Castellas de Bouquet 30580 Bouquet Bouquet 30580 Gard Occitanie 06 81 72 57 59 https://www.facebook.com/p/Association-du-Castellas-de-Bouquet-100069162041153/ Attesté dès 1156, le Castellas de Bouquet, fut dans un premier temps une co-seigneurie sous dominance du Vicomte et de l’Evêque d’Uzès. Il devient ensuite propriété des Barjac-Rochegude qui vont dominer la région pendant près de quatre siècles.

Aujourd’hui, son donjon restauré se dresse fièrement en bordure de Falaise offre un point de vue exceptionnel des Cévennes aux Alpes. Accès : par le col du Bourricot sur la route départementale 607

accueil dès 08h30 sur site

©alexandrepau