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Visite commentée : à la découverte du four à pain communal, Ancienne Ferme Picard, Thénac

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Ferme Picard · Thénac

Visite commentée : à la découverte du four à pain communal, Ancienne Ferme Picard, Thénac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne Ferme Picard
Adresse
8 rue des Maisons Blanches 17460 Thénac
Ville
17460 Thénac
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : à la découverte du four à pain communal 19 et 20 septembre Ancienne Ferme Picard Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil du public et visite guidée du site, accompagnée d’une exposition, de la mise en chauffe du four à pain et de plusieurs animations.

Ancienne Ferme Picard 8 rue des Maisons Blanches 17460 Thénac Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://thenac17.fr Venez découvrir ce four à pain de caractère, installé au cœur d’une ancienne ferme, et laissez-vous conter son histoire. À cette occasion, le four sera mis en chauffe, offrant une belle occasion de découvrir le fonctionnement de ce patrimoine rural emblématique. Parking à proximité.
Accueil du public et visite guidée du site, accompagnée d’une exposition, de la mise en chauffe du four à pain et de plusieurs animations.

©Mairie de Thénac

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