Visite commentée : à la découverte du four à pain communal, Ancienne Ferme Picard, Thénac

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du four à pain communal 19 et 20 septembre Ancienne Ferme Picard Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil du public et visite guidée du site, accompagnée d’une exposition, de la mise en chauffe du four à pain et de plusieurs animations.

Ancienne Ferme Picard 8 rue des Maisons Blanches 17460 Thénac Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://thenac17.fr Venez découvrir ce four à pain de caractère, installé au cœur d’une ancienne ferme, et laissez-vous conter son histoire. À cette occasion, le four sera mis en chauffe, offrant une belle occasion de découvrir le fonctionnement de ce patrimoine rural emblématique. Parking à proximité.

Accueil du public et visite guidée du site, accompagnée d’une exposition, de la mise en chauffe du four à pain et de plusieurs animations.

©Mairie de Thénac