Visite commentée : à l’assaut des bretèches loudunaises et de leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze

Informations pratiques

Visite commentée : à l’assaut des bretèches loudunaises et de leurs trésors campanaires Samedi 19 septembre, 15h00 Commune de Glénouze Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visites commentées à deux voix par Vincent Aguillon, animateur du patrimoine de la Communauté de communes du Pays loudunais, et Sylvette Noyelle, de la Société d’histoire du Loudunais.

Les visites peuvent être rejointes en cours de parcours ou suivies séparément, site par site, selon les horaires indiqués.

À 15h, rendez-vous à l**’église de Glénouze** pour découvrir sa cloche patrimoniale de 1725. Trois cents ans après sa création, admirez cette cloche emblématique réalisée par Jean-Baptiste Ménestrel, fondeur du roi. La visite abordera également les clochers-murs appelés « bretèches », caractéristiques du patrimoine architectural loudunais.

À 15h45, découvrez l’église Saint-Martin de Ranton et sa cloche exceptionnelle de 1541. Partez à la rencontre de Maria, âgée de près d’un demi-millénaire, dont l’épigraphie serait unique en France. Ce sanctuaire emblématique, isolé au-dessus de la vallée de la Dive, est entouré de son ancien cimetière. Visite accompagnée par l’association patrimoniale locale APRA.

À 16h45, l’église Saint-Martin de Roiffé dévoilera la plus ancienne cloche du Loudunais. Surnommée « le Pot à eau » par les habitants de Lerné, dans la proche Rabelaisie, elle serait réputée annoncer l’arrivée de la pluie par sa sonorité. Vous pourrez approcher au plus près son étonnante épigraphie poétique en caractères gothiques.

À 17h45, la journée s’achèvera à l’église Notre-Dame de Crué, qui abrite une cloche patrimoniale de 1786. Nommée Sainte-Barbe, cette cloche énigmatique de l’Ancien Régime a été réalisée par un fondeur de la région de Thouars. Récemment redécouverte, elle vient d’être protégée au titre des Monuments historiques par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Les participants peuvent se munir de jumelles afin d’observer au mieux les trésors campanaires installés dans les campaniles extérieurs.

Commune de Glénouze place de l’église, 86106 Glenouze Glénouze 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 22 22 https://tourisme-loudunais.com Dans le cadre du mois de l’exposition » La voix de nos Campagnes – Jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la société d’histoire du Loudunois propose une visite à deux voix de l’église de Glénouze et de sa cloche patrimoniale de 1725. Plus de 300 ans après sa naissance, découvrez cet emblème due à un fondeur du Roy, JB ménestrel. Le Pays Loudunais dispose d’un important patrimoine architectural de clochers-murs.

Visites commentées à deux voix par Vincent Aguillon, animateur du patrimoine de la Communauté de communes du Pays loudunais, et Sylvette Noyelle, de la Société d’histoire du Loudunais.

©ccpl