Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze

Informations pratiques

Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires Samedi 19 septembre, 15h00 Commune de Glénouze Vienne

Gratuit. Pensez à vous munir d’une paire de jumelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Dans le cadre du mois de l’exposition « La voix de nos campagnes : jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la Société d’histoire du Loudunois proposent une visite à deux voix de l’église de Glénouze et de sa cloche patrimoniale de 1725.

Plus de 300 ans après sa création, découvrez cet emblème dû à Jean-Baptiste Ménestrel, fondeur du roi. Le Pays loudunais possède également un important patrimoine architectural de clochers-murs.

Visite proposée dans le cadre d’un circuit consacré aux trésors campanaires du Loudunais.

Commune de Glénouze place de l’église, 86106 Glenouze Glénouze 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 22 22 https://tourisme-loudunais.com Dans le cadre du mois de l’exposition » La voix de nos Campagnes – Jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la société d’histoire du Loudunois propose une visite à deux voix de l’église de Glénouze et de sa cloche patrimoniale de 1725. Plus de 300 ans après sa naissance, découvrez cet emblème due à un fondeur du Roy, JB ménestrel. Le Pays Loudunais dispose d’un important patrimoine architectural de clochers-murs.

Dans le cadre du mois de l’exposition » La voix de nos Campagnes – Jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la société d’histoire du Loudunois propose une visite à deux voix de l’église à…

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