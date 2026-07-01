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Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze

samedi 19 septembre 2026 · Commune de Glénouze · Glénouze

Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Glénouze, Glénouze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Commune de Glénouze
Adresse
place de l'église, 86106 Glenouze
Ville
86200 Glénouze
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Pensez à vous munir d'une paire de jumelles.

Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires Samedi 19 septembre, 15h00 Commune de Glénouze Vienne

Gratuit. Pensez à vous munir d’une paire de jumelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Dans le cadre du mois de l’exposition « La voix de nos campagnes : jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la Société d’histoire du Loudunois proposent une visite à deux voix de l’église de Glénouze et de sa cloche patrimoniale de 1725.
Plus de 300 ans après sa création, découvrez cet emblème dû à Jean-Baptiste Ménestrel, fondeur du roi. Le Pays loudunais possède également un important patrimoine architectural de clochers-murs.
Visite proposée dans le cadre d’un circuit consacré aux trésors campanaires du Loudunais.

Commune de Glénouze place de l’église, 86106 Glenouze Glénouze 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 22 22 https://tourisme-loudunais.com Dans le cadre du mois de l’exposition  » La voix de nos Campagnes – Jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la société d’histoire du Loudunois propose une visite à deux voix de l’église de Glénouze et de sa cloche patrimoniale de 1725. Plus de 300 ans après sa naissance, découvrez cet emblème due à un fondeur du Roy, JB ménestrel. Le Pays Loudunais dispose d’un important patrimoine architectural de clochers-murs.
Dans le cadre du mois de l’exposition  » La voix de nos Campagnes – Jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la société d’histoire du Loudunois propose une visite à deux voix de l’église à…

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