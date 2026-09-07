Visite commentée à Montréal-de-Sos, Château de Montréal-de-Sos, Auzat

Informations pratiques

Visite commentée à Montréal-de-Sos Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Montréal-de-Sos Ariège

Gratuit. Sur réservation. 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la forteresse médiévale de Montréal-de-Sos, château montagnard des comtes de Foix, et profitez depuis le site d’un magnifique panorama à 360°.

Château de Montréal-de-Sos 514 Olbier, 09220 Auzat Auzat 09220 Goulier Ariège Occitanie 05 61 02 75 98 [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoines.hauteariege.fr/reservation/ »}] Forteresse située à plus de 200 mètres au-dessus de la vallée de Vicdessos en haute Ariège, le castel de Montréal est un des plus importants châteaux des comtes de Foix. Construit à la fin du XIIe siècle, on s’en servit pendant plus de deux cent ans, jusqu’à sa destruction au début du XVe siècle. On relève sa trace dans un écrit daté de 1213. Il servait à la domination comtale sur les habitants et les villages du secteur. Les fouilles archéologiques montrèrent que les hommes montaient sur ce sommet depuis la fin de l’âge de bronze, quelques mille ans avant notre ère. Parking au pied de la forteresse. Temps de marche d’approche : 1/4 d’heure. 75m de dénivellé. Chaussures de marche conseillées.

Découvrez l’histoire de la forteresse médiévale de Montréal-de-Sos, château montagnard des comtes de Foix d’où vous profiterez d’un magnifique panorama à 360°

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