Visite commentée au château Gueyrosse, Chateau Gueyrosse, Libourne

Informations pratiques

Visite commentée au château Gueyrosse Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 16h30 Chateau Gueyrosse Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un domaine viticole niché au cœur d’un parc arboré surplombant la Dordogne. Au fil de la visite, explorez un vignoble conduit en agriculture biologique et labellisé Bee Friendly, puis découvrez les chais où sont élaborés les vins de l’appellation Saint-Émilion Grand Cru.

La visite s’achèvera par une dégustation commentée de deux vins du domaine.

Chateau Gueyrosse Chemin de Gueyrosse 33500 Libourne Libourne 33500 Le Verdet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gueyrosse@free.fr »}]

Partez à la découverte d’un domaine viticole niché au cœur d’un parc arboré surplombant la Dordogne. Au fil de la visite, explorez un vignoble conduit en agriculture biologique et labellisé Bee puis …

©chateau Gueyrosse