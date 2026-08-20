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Visite commentée au château Gueyrosse, Chateau Gueyrosse, Libourne

dimanche 20 septembre 2026 · Chateau Gueyrosse · Libourne

Visite commentée au château Gueyrosse, Chateau Gueyrosse, Libourne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chateau Gueyrosse
Adresse
Chemin de Gueyrosse 33500 Libourne
Ville
33500 Libourne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Visite commentée au château Gueyrosse Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00, 16h30 Chateau Gueyrosse Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un domaine viticole niché au cœur d’un parc arboré surplombant la Dordogne. Au fil de la visite, explorez un vignoble conduit en agriculture biologique et labellisé Bee Friendly, puis découvrez les chais où sont élaborés les vins de l’appellation Saint-Émilion Grand Cru.
La visite s’achèvera par une dégustation commentée de deux vins du domaine.

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Partez à la découverte d’un domaine viticole niché au cœur d’un parc arboré surplombant la Dordogne. Au fil de la visite, explorez un vignoble conduit en agriculture biologique et labellisé Bee puis …

©chateau Gueyrosse

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