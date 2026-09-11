Visite commentée : aux petits soins pour nos œuvres, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne

Informations pratiques

Visite commentée : aux petits soins pour nos œuvres 19 et 20 septembre Musée Bonnat-Helleu Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Places limitées à 15 personnes. Sur réservation uniquement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

En quoi consiste réellement la restauration d’une peinture ou d’une sculpture ? Élise Cambreling, directrice adjointe du musée, vous dévoile les gestes, les techniques et l’attention minutieuse nécessaires à la préservation des collections.

Musée Bonnat-Helleu 5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 63 60 https://mbh.bayonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mbh.bayonne.fr/ »}] Le musée Bonnat-Helleu cherche à susciter la curiosité, le plaisir et la compréhension des arts en collectant, conservant, exposant et interprétant des œuvres d’art d’une qualité exceptionnelle et d’une importance historique, dans l’intérêt de tous les publics. Le musée conserve près de 7 000 œuvres, comptant peintures, sculptures, dessins et objets d’arts, de l’Antiquité au XXe siècle. Nos conditions d’accès sont à retrouver sur le site internet du musée.

En quoi consiste réellement le travail de restauration d’une peinture ou d’une sculpture ? Élise Cambreling, directrice adjointe du musée, lève le voile sur les gestes et l’attention minutieuse à nos…

© Musée Bonnat-Helleu – Photographe Alexandra Vaquero