Informations pratiques

Barfleur

Visite commentée

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-20 10:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-20

Barfleur et la mer… Toute l’histoire de la ville est tournée vers elle son nom d’abord, donné par les vikings venus en bateau du nord il y a plus de 1000 ans, puis, son essor dès le Moyen-Age grâce aux chantiers de construction navale et à la pêche. Barfleur, avec ses multiples palettes de couleurs changeantes au grès des marées, a inspiré les artistes et y ont posé leurs chevalets. Au programme 1. L’histoire du port, les origines de Barfleur. 2. L’église de Barfleur. 3. Lecture paysagère de la plage, phare et sémaphore. 4. Les ruelles de Barfleur, les artistes et les écrivains. Durée 2h, 2km conseillé à partir de 8 ans. Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin. Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation. .

Barfleur 50760 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite commentée

L’événement Visite commentée Barfleur a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin