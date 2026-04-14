Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux

Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux Vendredi 24 avril, 12h15 musée d’Aquitaine Gironde

Entrée au musée (6 € – réduit 3,50 € – étudiant moins de 26 ans 2 € – gratuit moins de 18 ans) + 5 € visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T12:15:00+02:00 – 2026-04-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T12:15:00+02:00 – 2026-04-24T13:00:00+02:00

Le paysage, animé, pourtant silencieux, voit passer des charrettes attelées tandis que des rangées de barriques patientent sur le quai. La brume densifie la ville et fond les façades en une masse sombre d’où émergent à peine les silhouettes de Saint-Michel, de la porte Cailhau ou de l’hôtel des Douanes. Les vaisseaux, leurs mâts, les grues, les cheminées fumantes, l’enseigne du débarcadère et la procession des dockers composent un véritable théâtre d’ombres, donnant au paysage bordelais un parfum de Londres à l’époque de Dickens.

musée d’Aquitaine 10 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec les Jeunes Amis du musée d’Aquitaine, découvrez cette œuvre de Raoul François Ferdinand Brun (Bordeaux, 1848-1898) récemment acquise par les Amis du musée d’Aquitaine. musée d’Aquitaine visite commentée

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux