Visite commentée de la bastide épiscopale et son église, Village de La Bastide l’Evêque, La Bastide-l’Évêque

Informations pratiques

Visite commentée de la bastide épiscopale et son église 19 et 20 septembre Village de La Bastide l’Evêque Aveyron

Gratuit. Entrée libre. Rdv devant l’office de tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fondée en 1280 par l’évêque de Rodez, Raymond de Calmont, afin de concurrencer Villefranche-de-Rouergue, la bastide épiscopale fut construite sur un plateau granitique dominant les gorges de l’Aveyron et la vallée du Lézert.

Depuis le Moyen Âge, son activité économique est étroitement liée à l’agriculture, à l’élevage et à la présence de nombreux martinets, ces moulins où l’on battait le cuivre jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle.

La Bastide-l’Évêque a conservé son plan caractéristique de bastide, organisé autour de rues se croisant à angle droit. Sur la place centrale se dresse l’église Saint-Jean-Baptiste, reconnaissable à son clocher-porche en granit rose.

Village de La Bastide l’Evêque 12200 La Bastide l’Evêque La Bastide-l’Évêque 12200 Aveyron Occitanie Établie en 1280 par l’évêque de Rodez, Raymond de Calmont, dans l’objectif de rivaliser avec Villefranche-de-Rouergue, la bastide épiscopale trouve son emplacement sur un plateau granitique surplombant les gorges de l’Aveyron et la vallée du Lézert. Depuis le Moyen Âge, l’économie de la région est étroitement liée à l’agriculture, à l’élevage et à la présence de multiples martinets (moulins) qui travaillaient le cuivre jusqu’à la fin du XIXe siècle. La Bastide l’Evêque a préservé sa structure urbanistique caractéristique des bastides, avec des rues se croisant à angles droits. La place centrale accueille l’église Saint-Jean-Baptiste et son clocher-porche en granit rose.

Découverte de la bastide épiscopale du XIIIe siècle.

© Mairie Le Bas Ségala