Visite commentée de la Chapelle des Arts, Chapelle du Sacré-Coeur, Stenay
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Sacré-Coeur · Stenay
Informations pratiques
Visite commentée de la Chapelle des Arts 19 et 20 septembre Chapelle du Sacré-Coeur Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée de la chapelle avec des explications sur son histoire, sa construction et les vitraux de Daniel Vassart (durée 1 h).
Chapelle du Sacré-Coeur 7, avenue de Verdun 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est La chapelle du Sacré-Cœur, bien que modeste avec sa nef unique desservant une abside, est chargée de symbolique. Le chemin de croix est inscrit dans les vitraux. Cette œuvre unique a été réalisée en collaboration avec l’artiste Daniel Vassart (1935-1989), originaire de Stenay. Les murs de la chapelle comportent de nombreuses inscriptions sculptées, notamment les armoiries de Mgr Mangin, mais également un chronogramme. Cette dernière spécificité est très rare, c’est une inscription en latin qui nous fournit par certaines lettres inscrites en majuscule correspondant aux chiffres romains, la date exacte de l’année d’édification des lieux.
Visite guidée de la chapelle avec des explications sur son histoire, sa construction et les vitraux de Daniel Vassart
Association La Chapelle des Arts
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