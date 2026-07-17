Visite guidée des coulisses de votre cinéma, Cinéma L’Autre Cité, Stenay

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses de votre cinéma 19 et 20 septembre Cinéma L’Autre Cité Meuse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Votre cinéma, comme vous ne l’avez jamais vu !

Visitez les coulisses de votre salle, la cabine de projection, le projecteur ….

Posez-nous toutes vos questions.

Une braderie exceptionnelle d’affiches aura lieu sur les 2 jours.

Cinéma L’Autre Cité 4 Chemin des Loisirs, 55700 Stenay, France Stenay 55700 Meuse Grand Est +33329859399 http://cinema-lautrecite.fr D’une surface utile de 708 m2, ce bâtiment est une création de l’architecte nancéien Christophe Presle, ayant mis en œuvre le travail de pas moins de 20 entreprises.

La salle, quant à elle, a une capacité de 208 spectateurs, dont 4 emplacements pour personnes en fauteuil. Par ses équipements, grâce à une acoustique de qualité, la salle, tout comme les fauteuils, est adaptée à une utilisation mixte : cinéma, théâtre, conférences, concerts… Parking

Votre cinéma, comme vous ne l’avez jamais vu !!

©lautrecite