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Visite guidée des coulisses de votre cinéma, Cinéma L’Autre Cité, Stenay

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma L'Autre Cité · Stenay

Visite guidée des coulisses de votre cinéma, Cinéma L’Autre Cité, Stenay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma L'Autre Cité
Adresse
4 Chemin des Loisirs, 55700 Stenay, France
Ville
55700 Stenay
Département
Meuse
Tarif
20

Visite guidée des coulisses de votre cinéma 19 et 20 septembre Cinéma L’Autre Cité Meuse

20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Votre cinéma, comme vous ne l’avez jamais vu !
Visitez les coulisses de votre salle, la cabine de projection, le projecteur ….
Posez-nous toutes vos questions.
Une braderie exceptionnelle d’affiches aura lieu sur les 2 jours.

Cinéma L’Autre Cité 4 Chemin des Loisirs, 55700 Stenay, France Stenay 55700 Meuse Grand Est +33329859399 http://cinema-lautrecite.fr D’une surface utile de 708 m2, ce bâtiment est une création de l’architecte nancéien Christophe Presle, ayant mis en œuvre le travail de pas moins de 20 entreprises.
La salle, quant à elle, a une capacité de 208 spectateurs, dont 4 emplacements pour personnes en fauteuil. Par ses équipements, grâce à une acoustique de qualité, la salle, tout comme les fauteuils, est adaptée à une utilisation mixte : cinéma, théâtre, conférences, concerts… Parking
Votre cinéma, comme vous ne l’avez jamais vu !!

©lautrecite

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