Rand’eau Meuse balade commentée en canoë Rue du Port Stenay
mardi 21 juillet 2026 · Rue du Port · Stenay
Informations pratiques
Stenay
Rand’eau Meuse balade commentée en canoë
Rue du Port Capitainerie Stenay Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-31 2026-08-28
Venez découvrir la Meuse en canoë à Stenay, du port aux déversoirs ! Le parcours est commenté par Nathalie Piquart, guide histoire et nature de l’association Patrimoines d’Ardennes.
Une occasion unique de découvrir la grande richesse du fleuve sa faune et sa flore caractéristiques, mais aussi son histoire depuis les premiers peuplements jusqu’aux aménagements contemporains pour en contrôler le cours. Dans tous les cas, vous savourerez des moments hors du temps.
Réservation obligatoire par téléphone, par mail ou en ligne.
La sortie s’adapte selon les conditions météorologiques. L’horaire est celui du départ de la visite.Tout public
.
Rue du Port Capitainerie Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 74 55 79 91 contact@lamaisondesrandonnees.fr
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English :
Come explore the Meuse by canoe in Stenay, from the harbor to the spillways! The tour is led by Nathalie Piquart, a history and nature guide with the Patrimoines d’Ardennes association.
This is a unique opportunity to discover the river’s great richness: its distinctive flora and fauna, as well as its history—from the earliest settlements to modern-day efforts to control its course. In any case, you’ll enjoy moments that feel like a break from time.
Reservations are required by phone, email, or online.
The tour may be adjusted depending on weather conditions. The time listed is the departure time for the tour.
L’événement Rand’eau Meuse balade commentée en canoë Stenay a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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