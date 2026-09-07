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Visite commentée de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices, Chapelle des sœurs auxiliatrices, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle des sœurs auxiliatrices · Paris

Visite commentée de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices, Chapelle des sœurs auxiliatrices, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des sœurs auxiliatrices
Adresse
16 rue Saint-Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Visite commentée de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle des sœurs auxiliatrices Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de la chapelle des Soeurs Auxiliatrices.

Chapelle des sœurs auxiliatrices 16 rue Saint-Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 69 61 00 http://www.auxiliatrices.fr Chapelle construite de 1873 à 1876 et rénovée en 2002. De style néo-byzantin, elle est en forme de croix grecque avec abside. Dôme couvert de tuiles vernissées encadré de quatre anges de bronze qui sonnent de la trompette aux quatre points cardinaux. Métro Vanneau et Duroc, bus 70 et 39 (arrêt Vanneau St Romain)
Visite commentée

©Auxiliatrices

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