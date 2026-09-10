Visite commentée de la Commanderie Saint-Antoine de Pondaurat, Commanderie de Saint-Antoine, Pondaurat

Informations pratiques

Visite commentée de la Commanderie Saint-Antoine de Pondaurat 19 et 20 septembre Commanderie de Saint-Antoine Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les bénévoles de l’Association des Amis de la Commanderie Saint-Antoine de Pondaurat, l’ACSAP, vous invitent à découvrir ce remarquable ensemble historique lors d’une visite commentée.

La commanderie constitue un bel exemple de l’architecture hospitalière des Antonins. Malgré de nombreuses transformations, elle a conservé la quasi-totalité de ses bâtiments d’origine, aujourd’hui inscrits au titre des monuments historiques.

Accolée à l’église de Pondaurat, elle a été entièrement restaurée et accueille désormais un centre culturel ainsi qu’une halte pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Au fil de la visite, vous découvrirez l’histoire des Hospitaliers de Saint-Antoine, un ordre fondé en Dauphiné à la fin du XIe siècle, dont la principale mission était de soigner les personnes atteintes du « mal des Ardents », également appelé « feu de Saint-Antoine ».

Commanderie de Saint-Antoine Place de l’Eglise, 33190 Pondaurat Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 58 62 68 20 http://www.acsap-pondaurat.com La commanderie est accolée à l’église de Pondaurat. Bâtiment classé au titre des Monuments historiques, il a été entièrement rénové ces dernières années et héberge un centre culturel ainsi qu’une halte pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Signalétique : suivre église. Parkings à proximité.

Les bénévoles de l’Association des Amis de la Commanderie Saint-Antoine de Pondaurat (ACSAP) vous proposent une visite commentée de ce site historique remarquable.

©Jean-Pierre Tessier