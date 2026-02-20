Visite commentée de la distillerie d’huiles essentielles Aromacomtois Aromacomtois Amancey

Visite commentée de la distillerie d’huiles essentielles Aromacomtois

Aromacomtois 3 Place de la Mairie Amancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-21 2026-08-28

De la collecte à la production, en passant par la sélection rigoureuse et la transformation, vous découvrirez tout le processus de fabrication des huiles essentiels de sapin provenant principalement des sapins blancs du Massif Jurassien.

Vous pourrez apprécier toute l’authenticité et le naturel de cette production à travers la dégustation du sirop de sapin et pourquoi pas ne pas repartir avec un de nos produits boutique: savons, bonbons, baume respiratoire, huiles de massages, bières, etc. .

Aromacomtois 3 Place de la Mairie Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 55 59 25 contact@aromacomtois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de la distillerie d’huiles essentielles Aromacomtois

L’événement Visite commentée de la distillerie d’huiles essentielles Aromacomtois Amancey a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON