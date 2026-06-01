Visitez une fruitière à Comté Fruitière du Pays de Courbet Amancey mercredi 17 juin 2026.

Amancey

Visitez une fruitière à Comté

Fruitière du Pays de Courbet 30 Zi sous le bois Amancey Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 08:00:00

fin : 2026-07-24 09:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-19 2026-06-24 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21

Réservation obligatoire 48h avant.

Les fromagers de la Fruitière du Pays de Courbet vous ouvrent les portes de leur atelier pour une visite guidée où savoir-faire et passion sont les maitres mots!

Ils vous feront découvrir, en direct (c’est pour cela qu’il faut se lever tôt), la fabrication du Comté, un des trésors de notre région. Vous percerez les secrets du parcours du lait de son arrivée jusqu’à sa transformation en fromage avant de rejoindre les caves d’affinage du Fort des Rousses.

Et pour le plaisir des sens, l’aventure se termine par une dégustation, véritable palette de saveurs trois Comtés, du plus doux au plus vieux, pour une finale savoureuse ! .

Fruitière du Pays de Courbet 30 Zi sous le bois Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 68 80 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visitez une fruitière à Comté

L’événement Visitez une fruitière à Comté Amancey a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON