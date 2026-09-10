Visite commentée de la Goélette Miguel Caldentey, Le port de Port-Vendres, Port-Vendres

Informations pratiques

Visite commentée de la Goélette Miguel Caldentey 19 et 20 septembre Le port de Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez à la rencontre d’un témoin exceptionnel du patrimoine maritime méditerranéen ! Amarrée à Port-Vendres, la goélette vous ouvre ses écoutilles le temps d’un week-end placé sous le signe de la découverte et du partage.

Plongez dans l’histoire fascinante de ce navire d’exception, explorez le projet de restauration actuellement en cours et montez à bord pour ressentir de près la magie de ce patrimoine vivant.

Le samedi en fin d’après-midi, laissez-vous emporter par les airs festifs d’une fanfare qui animera les quais et donnera à cette journée une atmosphère de fête populaire.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mer, d’histoire et de patrimoine !

Le port de Port-Vendres Quai Pierre Forgas 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie

Venez à la rencontre d’un **témoin exceptionnel du patrimoine maritime méditerranéen** ! Amarrée à Port-Vendres, la goélette vous ouvre ses écoutilles le temps d’un week-end placé sous le signe de la…

©SIVU Miguel Caldentey