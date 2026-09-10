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Visite commentée de la Goélette Miguel Caldentey, Le port de Port-Vendres, Port-Vendres

samedi 19 septembre 2026 · Le port de Port-Vendres · Port-Vendres

Visite commentée de la Goélette Miguel Caldentey, Le port de Port-Vendres, Port-Vendres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le port de Port-Vendres
Adresse
Quai Pierre Forgas 66660 Port-Vendres
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de la Goélette Miguel Caldentey 19 et 20 septembre Le port de Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez à la rencontre d’un témoin exceptionnel du patrimoine maritime méditerranéen ! Amarrée à Port-Vendres, la goélette vous ouvre ses écoutilles le temps d’un week-end placé sous le signe de la découverte et du partage.
Plongez dans l’histoire fascinante de ce navire d’exception, explorez le projet de restauration actuellement en cours et montez à bord pour ressentir de près la magie de ce patrimoine vivant.
Le samedi en fin d’après-midi, laissez-vous emporter par les airs festifs d’une fanfare qui animera les quais et donnera à cette journée une atmosphère de fête populaire.
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mer, d’histoire et de patrimoine !

Le port de Port-Vendres Quai Pierre Forgas 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie
Venez à la rencontre d’un **témoin exceptionnel du patrimoine maritime méditerranéen** ! Amarrée à Port-Vendres, la goélette vous ouvre ses écoutilles le temps d’un week-end placé sous le signe de la…

©SIVU Miguel Caldentey

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