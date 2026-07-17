Visite commentée de la Reserve Naturelle Nationale du Bois du Parc, Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux, Mailly-le-Château

Informations pratiques

Visite commentée de la Reserve Naturelle Nationale du Bois du Parc Dimanche 20 septembre, 14h00 Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Réserve Naturelle Nationale du Bois du parc

La Réserve naturelle nationale du Bois du Parc protège un site exceptionnel dominant la vallée de l’Yonne, où falaises calcaires, pelouses sèches et forêts abritent une biodiversité remarquable. Véritable témoin

d’une mer tropicale vieille de 160 millions d’années, elle conserve l’un des plus beaux affleurements de coraux fossiles de France.

La diversité de ses milieux accueille de nombreuses espèces végétales et animales rares, faisant de cette réserve un haut lieu du patrimoine naturel bourguignon.

Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux 89660 Mailly-le-Château Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:animations@cen-bourgogne.fr »}, {« link »: « https://www.cenbourgogne.fr/evenement/journeeeuropeenne-du-patrimoine-le-patrimoineen-danger-de-la-rnn-du-bois-du-parc-amailly-le-chateau-89/ »}] Cette sortie nature à la réserve naturelle nationale du Bois du Parc vous propose de découvrir les différents types de boisements qui façonnent les paysages de cet espace naturel remarquable, et notamment la chênaie-charmaie particulièrement représentée. Il sera question de sa biodiversité, du choix de libre évolution de la réserve, de son histoire récente et des suivis scientifiques en cours. Ce temps sera également dédié à une approche de la vie étonnante et insoupçonnée du sol. Des outils et des documents faciliteront l’observation de quelques-uns de ses habitants et permettront de comprendre leurs fonctions pour l’écosystème forestier et le recyclage de la matière.

Cette sortie se voudra accessible, ludique et rythmée par différents ateliers et échanges. Rendez-vous au parking des Quatre Pieux. Localisation : 47.578191, 3.651065

Réserve Naturelle Nationale du Bois du

©Olivier Girard