Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise Saumonerie granvillaise Granville
Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise Saumonerie granvillaise Granville jeudi 27 août 2026.
Granville
Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise
Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Lors de la visite, vous comprendrez concrètement les différences entre production artisanale et industrielle, les secrets du fumage, et les critères pour reconnaître un produit de qualité. L’expérience se conclut par une dégustation.
À la fin, vous repartez avec des repères clairs pour mieux choisir ce que vous consommez, et profitez de 10 % de remise sur les produits. .
Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 59 45 07 info@lesaumonier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise
L’événement Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Expérience fermier d’un jour La Basle Granville 17 avril 2026
- Exposition Gisèle Freund, portraits croisés Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville 18 avril 2026
- Bal’ane découverte des plantes en carriole tirée par l’âne Granville 18 avril 2026
- Café réparation Espace Pierre et Marie Curie Granville 18 avril 2026
- Brocante mensuelle de Granville, Granville 19 avril 2026