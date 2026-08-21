Visite commentée de la Tour Chappe, Institut National des Jeunes Sourds, Gradignan

Informations pratiques

Visite commentée de la Tour Chappe Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Institut National des Jeunes Sourds Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le télégraphe optique inventé par Claude Chappe à la fin du XVIIIe siècle. Son mécanisme, entièrement restauré, est aujourd’hui de nouveau en état de fonctionnement.

Une visite guidée en langue des signes française est proposée à 14h30.

Institut National des Jeunes Sourds 25 Cours du général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Carthon-Ferrière Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 49 59 10 27 http://www.amhitel.fr Tour Chappe télégraphe optique aérien

Télégraphe optique inventé par M. Chappe au XIXème siècle. Mécanisme entièrement remis en état de fonctionnement.

©VilleDeGradignan