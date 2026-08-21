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Visite guidée de la poterie de Draguignan, Poterie, Gradignan

samedi 19 septembre 2026 · Poterie · Gradignan

Visite guidée de la poterie de Draguignan, Poterie, Gradignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Poterie
Adresse
92 avenue de la terie 33170 Gradignan
Ville
33170 Gradignan
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée de la poterie de Draguignan 19 et 20 septembre Poterie Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Patrimoine industriel du XIXe siècle, les deux fours-bouteilles de Gradignan témoignent d’une technique de fabrication aujourd’hui disparue.

Poterie 92 avenue de la terie 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Four bouteille du XIXème siècle.
Patrimoine industriel du XIXème siècle, les deux fours bouteilles de Gradignan sont les témoins d’une technique de fabrication aujourd’hui disparue.

©VilleDeGradignan

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