Visite guidée de la poterie de Draguignan, Poterie, Gradignan
samedi 19 septembre 2026 · Poterie · Gradignan
Informations pratiques
Visite guidée de la poterie de Draguignan 19 et 20 septembre Poterie Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Patrimoine industriel du XIXe siècle, les deux fours-bouteilles de Gradignan témoignent d’une technique de fabrication aujourd’hui disparue.
Poterie 92 avenue de la terie 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Four bouteille du XIXème siècle.
Patrimoine industriel du XIXème siècle, les deux fours bouteilles de Gradignan sont les témoins d’une technique de fabrication aujourd’hui disparue.
©VilleDeGradignan
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