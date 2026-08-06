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AGENDA · Marcillé

Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle Marcillé

vendredi 16 octobre 2026 · Marcillé

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Adresse
La Tonnelle
Ville
79500 Marcillé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Marcillé

Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle

La Tonnelle Marcillé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Projet candidat au Prix Régional de la Construction Bois 2025. Conception Agence Claire Archimbaud architecte
Proposé par la CAUE des Deux-Sèvres   .

La Tonnelle Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle

L’événement Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle Marcillé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Pays Mellois

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