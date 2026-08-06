AGENDA · Marcillé
Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle Marcillé
vendredi 16 octobre 2026 · Marcillé
Informations pratiques
Marcillé
Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle
La Tonnelle Marcillé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Projet candidat au Prix Régional de la Construction Bois 2025. Conception Agence Claire Archimbaud architecte
Proposé par la CAUE des Deux-Sèvres .
La Tonnelle Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle
L’événement Visite commentée de l’abri de loisirs La Tonnelle Marcillé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Pays Mellois